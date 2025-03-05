Жителя Ялты будут судить за государственную измену

В Крыму перед судом предстанет житель Ялты, обвиняемый в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

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Согласно версии следствия, обвиняемый в конце 2022 года вступил в контакт с представителем спецслужбы безопасности Украины. Он сообщил ему, что готов содействовать в совершении диверсий и терактов на территории России.

В марте 2024 года фигурант получил задание, согласно которому должен был найти взрывные устройства и отдельные компоненты и поместить их в тайник. После этого мужчина приобрел самодельное взрывное устройство, приемник и передатчик, а также взрывчатое вещество, которые оставил в условленном месте и передал координаты сотруднику СБУ.

Обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по республике. Уголовное дело направлено в Южный военный окружной суд.

Алина Зорина