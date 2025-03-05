На Кубани за шпионаж и госизмену в 2024 году осуждены девять человек

Краснодарский краевой суд в 2024 года вынес девять обвинительных приговоров по уголовным статьям «Госизмена», «Шпионаж» и «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством», следует из судебной картотеки. В 2023 году — четыре.

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В частности, в прошлом году три человека получили приговоры по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена). Два человека осуждены по статье 276 УК РФ (шпионаж). Также суд вынес приговоры четырем лицам по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранными государствами или их представителями в целях действий, направленных против безопасности России).

Согласно УК РФ, максимальное наказание за госизмену и шпионаж составляет 20 лет лишения свободы, за сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством — 8 лет.

В конце октября Краснодарский краевой суд признал бывшего главу федерации карате Украины Сергея Денисенко виновным в госизмене и убийстве бывшего командира подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также незаконном хранении оружия. Ему назначили наказание в виде 25 лет лишения свободы. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 500 тыс. руб., с ограничением свободы на срок 1 год 9 месяцев. В пользу отца убитого с него взыскали 5 млн руб.

Наталья Решетняк