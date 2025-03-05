Минсельхоз: поголовье КРС на Кубани превысило 63 тысячи

Фермерские хозяйства Краснодарского края к началу 2025 года увеличили поголовье крупного рогатого скота до 63,4 тыс. голов, что превышает прошлогодний показатель на 0,1%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Согласно статистике, поголовье коров составило 26,2 тыс. голов, что на 1,2% меньше показателей за аналогичный период 2024 года. Численность голов свиней возросла на 0,2%, достигнув 37,1 тыс.

Количество овец и коз уменьшилось на 0,1%, составив 61,2 тыс. голов. Наиболее значительное снижение зафиксировано в птицеводстве — поголовье птицы сократилось на 2,4% и составило 8,2 млн голов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что производство скота и птицы в Краснодарском крае увеличилось на 2%. Объем производства молока достиг 106,1 тыс. тонн (-0,1%), яиц — 36 млн штук (+0,1%).

Анна Гречко