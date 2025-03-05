Три кубанских застройщика вошли в топ-5 по вводу жилья в начале 2025 года

Три строительные компании из Краснодарского края вошли в пятерку лидеров по вводу жилья в январе-феврале 2025 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга ЕРЗ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фирма Dogma заняла второе место, введя в эксплуатацию 128,9 тыс. кв. м жилья в трех комплексах. По итогам прошлого года компания находилась на 14-м месте с показателем 254 тыс. кв. м. На 2025 год застройщик планирует достичь отметки в 471 тыс. кв. м.

На четвертой строчке расположилась ГК «ССК», завершившая строительство 121,6 тыс. кв. м в двух жилых комплексах. Пятое место рейтинга заняла AVA Group с показателем 88,7 тыс. кв. м в одном ЖК.

По данным на 1 марта 2025 года, Dogma занимала пятое место в России по объемам текущего строительства с 1,8 млн кв. м в активной реализации. ГК «ССК» находилась на 11-м месте с 1,1 млн кв. м, а AVA Group возводила одновременно 237,2 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в январе 2025 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 703,1 тыс. кв. м жилья, что на 36% больше показателя за аналогичный период 2024 года.

Анна Гречко