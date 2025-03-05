СКР возбудили уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме в Белореченске

В Белореченске возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, после взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме по ул. Красной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ. Сейчас следователи, специалисты и эксперты осматривают место происшествия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Этой ночью в доме на улице Красной в Белореченске произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате происшествия пострадали три человека, двое из них госпитализированы. В городе введен режим ЧС.

Алина Зорина