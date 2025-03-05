В 2026 году в Краснодаре запустят торгово-сервисный центр Belarus

В Краснодаре в 2026 году планируется ввести в эксплуатацию торгово-сервисный центр Belarus. Как пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на министерство промышленной политики Краснодарского края, строительство объекта начнется в первом квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проектная документация, необходимая для проведения экспертиз и получения разрешений, находится на рассмотрении в уполномоченных органах. Согласно плану, работы начнутся с подготовки площадки и земляных работ, затем последуют возведение фундамента, установка каркаса здания и инженерных систем. На финальном этапе запланированы отделочные работы, монтаж оборудования и тестирование функциональных систем.

Проект реализует ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» — дочерняя структура Минского тракторного завода. Компания зарегистрирована в Вологодской области и занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной и лесохозяйственной техникой, в том числе тракторами.

Соглашение о создании центра спецтехники было подписано с руководством Белоруссии в сентябре 2023 года. Под строительство выделен участок в Краснодаре площадью 2,8 га. Инвестиции в проект составят 600 млн руб. К ноябрю 2024 года были подписаны договоры на подключение к инженерным коммуникациям, а в феврале 2025 года планировали начать закладку фундамента и монтажные работы.

Вячеслав Рыжков