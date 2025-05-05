Популярность образовательных кредитов на Кубани за год выросла почти вдвое

Сбербанк зафиксировал рост интереса к образовательным кредитам на территории Краснодарского края — в 2024 году количество выданных займов увеличилось на 47%, достигнув почти 4 тыс. ссуд, а объем кредитования вырос более чем на 50%, следует из аналитических данных банка. По мнению экспертов, в преддверии нового учебного года программа льготного кредитования сохранит положительную динамику.

Фото: ПАО «СберБанк»

Как отметила заместитель управляющего региональным отделением банка Татьяна Чакалова, спрос на качественное образование продолжает расти, а жители региона все активнее пользуются государственными мерами поддержки. «Интерес к этой госпрограмме свидетельствует о том, что жители Кубани все активнее используют льготные инструменты финансирования для получения высшего и среднего специального образования»,— отметила эксперт.

Учащимся для оформления кредита необходим паспорт, договор с учебным заведением, счет на оплату и, при необходимости, согласие родителей и свидетельство о рождении.