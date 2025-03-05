Число абортов на Кубани за 10 лет сократилось на 54%

В Краснодарском крае за последние 10 лет число абортов сократилось на 54%. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Евгений Филиппов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Министр отметил, что в крае действует ряд мер, направленных на укрепление здоровья женщин и поддержку материнства. В женских консультациях пациенткам перед прерыванием беременности предлагают консультации с психологом, что, по данным регионального минздрава, позволило в прошлом году сохранить беременность порядка 1,5 тыс. женщин.

Дополнительно в регионе работают 66 центров медико-социальной поддержки, специалисты которых помогают будущим матерям в сложных жизненных ситуациях.

По словам министра, в 2024 году в Краснодарском крае родилось более 50 тыс. детей. В настоящее время в регионе проходит неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью.

Вячеслав Рыжков