Центробанк назвал число клиентов теневого бизнеса России

По оценкам Банка России, услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан. По словам зампреда ЦБ Ольги Поляковой, каждый месяц около 80 тыс. человек, включая иностранцев, становятся дропперами — подставными участниками нелегальных схем по выведению средств с банковских карт.

«Объемы P2P-переводов — это достаточно значительный показатель всей теневой экономики нашей страны. Дропперов привозят автобусами к банковским отделениям, где образуются две очереди: одна для получения карт, другая для закрытия счетов и вывода средств, заблокированных банками»,— сказала госпожа Полякова в ходе уральского форума «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС).

По словам зампреда ЦБ, нелегальные казино принимают ставки посредством P2P-переводов. Такие операции неотличимы для банка от обычных переводов граждан. По такой же схеме продается криптовалюта и оплачивается пиратский контент, добавили в Банке России.

В конце прошлого года в Центробанке заявили, что объемы операций с дропперскими картами составляют внушительную долю теневой экономики России. По словам главы службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдана Шабли, дропперские карты оформляются на подставных лиц, продаются мошенникам или теневому бизнесу.

У Банка России есть информация почти о 700 тыс. дропов. Почти половина из них — это люди до 23 лет. Обычно они находятся в регионах, где ниже средний уровень доходов.

О том, как устроен рынок дроппинга и почему он растет,— в материале «Ъ FM» «Карты подставляют под переводы».