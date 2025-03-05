Новгородская преемственность

Президент Владимир Путин 5 марта подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на должность временно исполняющего обязанности главы региона. За последний год это уже четвертый врио, который получил повышение после отставки своего прежнего начальника и стал его преемником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов

Фото: РИА Новости Президент Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов

Фото: РИА Новости

Александр Дронов встретился с Владимиром Путиным поздним вечером во вторник, 4 марта. Опубликованная на сайте Кремля стенограмма их разговора оставила ощущение некоторой недосказанности, поскольку напрямую ни первый, ни второй о назначении не сказали. Тем не менее контекст не оставлял сомнений, что господин Дронов получил повышение.

«Входите в курс дел?» — поинтересовался президент. «Вхожу»,— отрапортовал чиновник. «Собственно говоря, вам там входить-то нечего, вы и так в курсе. Сколько вы там (в Новгородской области.— “Ъ”) уже работаете?» — продолжил расспросы господин Путин. И, получив ответ («почти восемь лет»), резюмировал: «Так что новизны особой нет. Но тем не менее другая позиция, она все-таки требует особого отношения к делу».

Напомним, Александр Дронов стал исполняющим обязанности губернатора 7 февраля — сразу после отставки своего шефа Андрея Никитина.

В соответствии с областным уставом полномочия перешли к нему по должности. Однако до момента утверждения на посту врио указом президента прошло 26 дней. “Ъ” ранее сообщал, что после возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году столь длинная задержка случалась всего два раза — в Сахалинской области в 2018 году (71 день) и в Белгородской в 2020-м (57 дней).

5 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил промедление наличием нескольких претендентов на вакантное место: «Президент рассматривал различные кандидатуры, в том числе и кандидатуру Дронова, и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать тем критериям, которые востребованы сейчас в регионе». Ранее источники “Ъ” говорили, что оставить господина Дронова в качестве преемника предложил сам Андрей Никитин. По данным РБК, в числе других претендентов рассматривались бывший глава правительства Вологодской, а затем Запорожской области Антон Кольцов и заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть.

За последний год Александр Дронов стал уже четвертым вице-губернатором, который возглавил регион после назначения предшественника в федеральное правительство или администрацию президента.

Аналогичным образом в мае 2024 года посты получили врио глав Курской, Кемеровской и Тульской областей Алексей Смирнов, Илья Середюк и Дмитрий Миляев (все трое в сентябре победили на выборах; 5 декабря господин Смирнов ушел в отставку). Их предшественники Роман Старовойт, Сергей Цивилев и Алексей Дюмин заняли должности соответственно министра транспорта, министра энергетики и помощника президента.

При этом до 2024 года президент чаще выбирал врио из числа представителей федеральных органов власти или чиновников из других регионов, а к преемственности по должности прибегал довольно редко. Например, до весны 2024-го такое назначение в последний раз случилось в 2022 году, когда на смену ушедшему в Совет федерации саратовскому губернатору Валерию Радаеву пришел его заместитель Роман Бусаргин. А до этого — в 2018-м в Кемеровской области, когда после пожара в «Зимней вишне» «политического тяжеловеса» Амана Тулеева сменил его заместитель Сергей Цивилев.

По мнению политолога Ростислава Туровского, нетипично большое число бывших первых заместителей среди врио связано с тем, что за последний год сразу несколько губернаторов смогли получить работу в федеральных органах власти. «Это было их целью, они этого добились. В этих условиях им проще было согласовать и вопрос о преемственности власти, не допуская борьбы за свое наследие. Случай Новгородской области особенный тем, что Дронов не воспринимался как сильная и влиятельная фигура, хоть немного сопоставимая с Никитиным. Это вызвало затруднение в процессе (назначения.— “Ъ”), но завершился он и здесь в пользу стабильности и преемственности»,— объясняет эксперт.

Андрей Прах