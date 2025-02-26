Сериал скрепят договором

Новая структура «МТС (MOEX: MTSS) Медиа» — кинокомпания KionFilm — заключила эксклюзивный договор на производство со студиями Kulik Production и Luckyfilms, а также режиссерами Сергеем Филатовым, Андреем Джунковским и другими. Производственный потенциал структуры составляет 30 проектов в год, заверяют в «МТС Медиа»: как сериалы, так и полнометражные фильмы. При этом собеседники “Ъ” на рынке говорят, что другие онлайн-кинотеатры предпочли отказаться от такого формата сотрудничества из-за невыгодных условий для обеих сторон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Студия кинопроизводства KionFilm (входит в «МТС Медиа») заключила контракты на эксклюзивное сотрудничество с кинокомпаниями Kulik Production («Елки-9», «Елки-10», «Два») и Luckyfilms («Омар в большом городе»), рассказала в интервью “Ъ” гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова. Договор со студией также подписали режиссеры Сергей Филатов («Урок») и Андрей Джунковский («Амура», «Сны Алисы», «Лучше, чем люди»), шоураннер Илья Овсенев («Сладкая жизнь», «Жених», «Со дна вершины») и сценаристы Юлия Савенкова («Беспринципные», «Дайте шоу») и Никита Кукарцев («На пороге любви» и т. д.).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Студия Кион Фильм» было зарегистрировано 11 июня 2024 года, его уставный капитал составляет 100 млн руб. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Учредителем компании является ООО «Кион», гендиректором указан Максим Филатов, с 2020 года занимающий должность директора по производству онлайн-кинотеатра.

Должность генерального продюсера в KionFilm занял Илья Бурец, текущий креативный директор Kion, уточнила госпожа Митрофанова: «Максим Филатов и Илья Бурец также продолжают работу и в онлайн-кинотеатре». Производственный потенциал студии — более 30 проектов в год, отметила она. Приоритетной задачей для компании будет создание контента для онлайн-кинотеатра «МТС Медиа». Параллельно KionFilm будет работать и с рынком — онлайн-платформами, телеканалами, а также кинопрокатными компаниями, говорит госпожа Митрофанова: «То есть студия будет производить не только сериалы, но и полнометражные фильмы».

Размер инвестиций в запуск студии, как и бюджет, в «МТС Медиа» не раскрывают, заверяя, что «де-факто в студии использованы производственные мощности Kion, которые были выделены в отдельное юрлицо».

Сейчас на стадии постпродакшена в KionFilm находятся полнометражные фильмы «Алиса в Стране чудес» (Анна Пересильд, Милош Бикович и Паулина Андреева), а также комедия «Будь моим парнем». Кроме того, KionFilm разрабатывает сценарии к десяткам проектов, среди них — «Капитанская дочка» совместно со Star Media и «Остров Доуэля» по сценарию Андрея Золотарева («Слово пацана»). Оба создаются при поддержке Института развития интернета (ИРИ), уточнила Софья Митрофанова. Сами проекты ориентированы не только на взрослую, но и на детско-семейную аудиторию, добавил гендиректор Kion Алексей Иванов.

Все онлайн-кинотеатры за пять лет уже пробовали формат эксклюзивного сотрудничества со студиями, отмечает источник “Ъ” на медиарынке: «Через некоторое время они от него отказывались, поскольку было невыгодно сотрудничать исключительно с одними и теми же студиями и режиссерами».

«Большие студии и вовсе либо отказываются от такого формата сотрудничества, либо требуют большие деньги, которые невыгодны заказчикам»,— считает источник “Ъ” на сценарном рынке. Единственное исключение — сотрудничество «Национальной медиа группы» (НМГ), Art Pictures Studio (основатель — Федор Бондарчук) и кинокомпании «Водород», полагает один из собеседников: «Но это отношения, построенные на владении, поскольку и "Водород", и Art Pictures напрямую принадлежат НМГ».

Юлия Юрасова