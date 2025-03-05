В Европарламенте предложили лишить Венгрию голоса и создать армию ЕС

Депутаты Европарламента из партии «Вольт Европа» в преддверии саммита ЕС предложили лишить Венгрию права голоса в объединении, пишет Politico. Газета ссылается на подготовленный партией план из девяти пунктов, предполагающий также создание общей европейской армии. Инициативу предлагается рассмотреть на встрече ЕС 6 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По данным Politico, «Вольт Европа» предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас «полноправным министром иностранных дел» ЕС и расширить полномочия объединения в области обороны.

«Вольт Европа» выступает за единство Европы и считает необходимым рассматривать интересы континента превыше интересов отдельных государств. В новом созыве ЕП партия получила пять мандатов, а затем присоединилась к фракции «Зеленых».

В приглашении на саммит Евросоюза председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Европа должна готовиться к обеспечению гарантий безопасности Украины после прекращения огня. В преддверии встречи, как сообщала Politico, лидеры ЕС приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд из-за отказа Венгрии поддержать инициативу. Теперь этот вопрос снят с повестки саммита.

О планах Европы по Украине — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Лусине Баласян