ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи Украине из-за Венгрии

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) приостановили работу над новым пакетом военной помощи Украине на €20 млрд, предложенным главой европейской дипломатии Каей Каллас. Причиной стало несогласие Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на источники и проект документа Евросовета.

По данным издания, из текста, представленного на рассмотрение послам стран ЕС, исчезла «явная отсылка» на новое финансирование военной помощи Украине. Это произошло после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа. Председатель Евросовета Антониу Кошта, «по-видимому, признал поражение» после попыток привлечь премьера Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи. «Я отмечаю, что существуют расхождения на пути к достижению мира и, в частности, в подходе "мир через силу"»,— написал ему господин Кошта в письме от 3 марта.

Как утверждают источники Politico, некоторые страны ЕС, в том числе Франция, тоже рады тому, что одобрение пакета военной помощи затягивается. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может предложить «более креативные способы» поддержки Украины. В частности — отправлять ей на помощь 20% кредитных средств, выделяемых на оборону. Издание напоминает, что ЕС уже одобрил на 2025 год выделение Украине €60 млрд.

Накануне стало известно, что США приостановили поставки военной помощи Украине. В ЕС считают, что без военной помощи со стороны Вашингтона у украинской армии хватит оружия, чтобы сражаться в нынешнем темпе до лета. Франция и Великобритания выдвинули свой план завершения украинского кризиса: он предусматривает «месячное перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры» Украины при продолжении ее военной поддержки.

Подробности — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».