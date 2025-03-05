Лукашенко: я предупреждал Зеленского, что США прекратят поддержку Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому в первые дни специальной военной операции. Господин Лукашенко утверждает, что еще тогда предупредил его, что после смены администрации в США они прекратят поддержку Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я ему сказал: "В США к власти придет новая администрация и политика изменится, никто тебя не будет поддерживать в войне". Так и произошло. Все было предсказано, и не потому, что я великий предсказатель»,— сказал президент Белоруссии в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Его также спросили, сожалел ли Владимир Путин о начале военных действий. Александр Лукашенко ответил, что они с ним это не обсуждали, поэтому он изложил свое предположение. «Я же его хорошо знаю — Путин не думал, что это выльется в такую войну... Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин пошел мгновенно на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации»,— считает господин Лукашенко.

4 марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. В Кремле выразили надежду, что это подтолкнет Киев к мирным переговорам. Господин Трамп утверждает, что получил от России сигналы о готовности к переговорам по урегулированию. О готовности сесть за стол переговоров, по его словам, также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об отношениях Киева и Вашингтона — в материале «Ъ» «Украина попала в обезоружение».