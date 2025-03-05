Risc — благородное дело

Участники рынка микроэлектроники попросили правительство оказать поддержку открытой процессорной архитектуре Risc-V в виде льгот, правила «второй лишний» на гостендерах, а также ввести приоритетную закупку оборудования на Risc-V. Конкуренты настаивают, что льготы надо расширить на все отечественные процессоры, а эксперты указывают, что профильный консорциум Risc-V основан в США и это может повлечь санкционные риски, как это уже было с британским ARM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом альянса Risc-V (входят «Аквариус», Yadro, «Байкал Электроникс» и др.), направленным премьер-министру Михаилу Мишустину 10 февраля. В нем альянс просит правительство внести технологии на базе архитектуры Risc-V в приоритетное направление развития нацпроектов и госпрограмм, предоставить субсидии на НИОКР для проектов с этой архитектурой и возмещать затраты на патенты для продукции на базе Risc-V. А также стимулировать производство и экспорт продукции Risc-V, субсидировать затраты на ее внедрение, предусмотреть приоритетную закупку оборудования на базе Risc-V с использованием механизма «второй лишний» (когда при наличии хотя бы одного российского производителя или из ЕАЭС автоматически отклоняются заявки иностранных поставщиков) и др. В альянсе заявляют, что аналогичное письмо было направлено в Минпромторг.

Risc-V — открытая архитектура (open architecture) процессоров и микроконтроллеров, проект создан Калифорнийским университетом (Беркли, США). Она свободно и бесплатно может использоваться в том числе для коммерческой реализации. Серийный выпуск процессоров на базе Risc-V начался в 2018 году. В России разработку на этой архитектуре ведет «Байкал Электроникс», разработчик процессоров «Байкал» (см. “Ъ” от 11 июня 2023 года).

В письме альянс Risc-V уточняет, что в России не установлены меры господдержки в отношении продуктов, изготовленных на этой архитектуре. «Наблюдается технологическое отставание России в реализации архитектуры Risc-V в сравнении с Китаем и Индией»,— говорится в письме альянса. В аппарате премьер-министра отказались от комментария, в Минпромторге не ответили “Ъ”.

«Инициатива альянса уместна, так как любая поддержка со стороны государства будет способствовать более активному развитию как самой архитектуры, так и технологий на ее базе»,— утверждает представитель «Байкал Электроникс». Другой член альянса, «Аквариус», также поддерживает инициативу сделать архитектуру приоритетной. «Х86 (принадлежит американской Intel.— “Ъ”) при всей ее популярности архитектура сложная и закрытая, в свою очередь, Risc-V — открытая и свободная и не содержит скрытых киберугроз»,— подчеркивает первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов, добавляя, что данная архитектура из-за своей экономичности позволяет оптимизировать энергопотребление конечного устройства (например, ЦОДа). «В масштабах страны только за счет экономии электроэнергии окупится бОльшая часть мер господдержки»,— уверен он.

Однако не все российские разработчики приветствуют предложение альянса. Так, представитель МЦСТ (разрабатывает процессор «Эльбрус» на собственной архитектуре) заявил, что предложенный альянсом подход должен применяться ко всем отечественным процессорам, в том числе на основе открытой архитектуры, однако при условии проведения разработки микропроцессоров и их ядер в РФ.

По словам другого собеседника “Ъ” среди разработчиков процессоров, акцентирование внимания на поддержке процессоров исключительно с архитектурой Risc-V может привести не только к монополизации рынка и снижению уровня технологического суверенитета, но и к юридическим проблемам. «Право использования спецификации Risc-V для реализации "в кремнии" дается при вступлении в международный консорциум Risc-V и теряется при выходе из него. Консорциум основан гражданами США, и они обязаны подчиняться американской санкционной политике»,— уточняет он, добавляя, что крупные вложения в архитектуру Risc-V могут привести к аналогичной ситуации, как и с архитектурой британской ARM.

Как сообщал “Ъ”, в 2022 году Великобритания ввела санкции в отношении российских проектировщиков процессоров, ограничив доступ к спецификациям архитектуры ARM — на ней работали процессоры «Байкал» и др. (см. “Ъ” от 5 мая 2022 года). Тогда собеседники предполагали, что перепроектировка одного процессора займет два-три года и потребует инвестиций в размере 1 млрд руб.

Тимофей Корнев