RISC-V столкнулась с рисками

Российские разработчики микроэлектроники планируют выпустить первые образцы процессоров на открытой архитектуре RISC-V в 2025 году, серийное производство может быть налажено после 2026 года. Сейчас разработки на архитектуре ведут, в частности, Yadro и «Байкал Электроникс». Однако проекты в этой области зависят от взаимодействия с международными RISC-V-сообществами. А оно оказалось под угрозой. Американские чиновники уже просят ограничить участие китайских компаний в подобных альянсах, сложности могут возникнуть и у российских разработчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с «дорожной картой развития архитектуры RISC-V в России», которую подготовил «Альянс RISC-V» (в его правление входят представители «Байкал Электроникс», «Синтакор», «Аквариус» и т. д.). Документ планируется представить 12 октября на конференции «RISC-V: готовность экосистемы» в рамках форума «Микроэлектроника 2023». Альянс рассчитывает, что к 2025 году российские разработчики (кто именно, не сказано) выпустят прототипы высокопроизводительных процессоров RISC-V для вычислительной и телекоммуникационной техники. Серийное производство может начаться после 2026 года.

Глава «Альянса RISC-V» Анна Серебряникова отказалась уточнить, о каких разработчиках идет речь. Собеседник “Ъ” из числа участников альянса говорит, что подобные чипы запланировали выпускать как минимум три российские компании. Публично об этом говорили, например, Yadro и «Байкал Электроникс». Опрошенным “Ъ” источникам на рынке пока не известно о фактах выпуска российскими компаниями прототипов чипов на RISC-V. В Yadro и «Байкал Электроникс» на запросы не ответили.

RISC-V — открытая процессорная архитектура, проект Калифорнийского университета в Беркли (The University of California, Berkeley). Она свободно и бесплатно может использоваться в том числе для коммерческой реализации. Пока RISC-V применяется для вспомогательных решений с низкой производительностью, но предполагается, что она сможет конкурировать с популярными архитектурами x86 и ARM. Компании, разрабатывающие микроэлектронику на RISC-V, участвуют в альянсах, чтобы синхронизировать разработки. Крупнейший из них — швейцарский RISC-V International.

Но доступ к альянсам может осложниться: по данным Reuters, ряд конгрессменов оказывает давление на администрацию президента Джо Байдена с целью ввести меры экспортного контроля в отношении технологии RISC-V. Пока речь идет в первую очередь о китайских компаниях, которые, пишет Reuters, могут использовать «культуру открытого сотрудничества» для развития собственной полупроводниковой индустрии. После выхода материала агентства директор RISC-V International Калиста Редмонд подчеркнула в своем блоге: «Вся экосистема технологий выигрывает от открытости стандартов».

Собеседник “Ъ” в одном из дизайн-центров отмечает, что участие российских разработчиков в международных альянсах RISC-V необходимо для участия в заседаниях технических комитетов: «На них сообщество утверждает общие стандарты при разработке компонентов на архитектуре RISC-V». Это, по его словам, требуется для обеспечения совместимости компонентов «на уровне базового программного обеспечения и протоколов обмена данными».

Два источника “Ъ” на рынке утверждают, что риски ограничения распространения архитектуры сейчас изучают не только на китайские, но и на российские дизайн-центры: «Если международный альянс RISC-V в будущем откажется принимать в состав технических комитетов представителей российских компаний, это осложнит разработку микроэлектроники. Дизайн-центры будут вынуждены соблюдать технические стандарты, принятые без их участия».

Впрочем, ряд участников рынка считает, что российские разработчики быстро найдут способ обойти возможные ограничения. Если представителя российского разработчика перестанут допускать к участию в технических комитетах, поясняет гендиректор «Бештау» Олег Осипов, «ничего не помешает учредить в Гонконге формально не связанное с ним юрлицо и делегировать в комитеты международных альянсов представителя уже этой компании».

Никита Королев