Счетная палата вернула в российский бюджет рекордные 148,9 млрд рублей

Счетная палата России за 2024 год вернула в бюджеты всех уровней 148,9 млрд руб., из которых 96,9 млрд руб. пошли в федеральный бюджет. Это в пять раз больше, чем в 2023 году, и рекордный показатель за 30-летнюю историю ведомства, следует из отчета Счетной палаты, с которым ознакомилась газета «Ведомости».

В ходе проверок выявлено 4706 нарушений и недостатков на сумму 1,1 трлн руб., что почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В документе, направленном в Госдуму, подчеркивается, что эти результаты достигнуты благодаря новым аудиторским подходам и использованию искусственного интеллекта.

В 2024 году Счетная палата возбудила 66 административных дел, по которым суды назначили штрафы на сумму 100,7 млн руб. За прошлый год было завершено 339 аудиторских мероприятий, включая проверки закупочной деятельности «Ростеха» и ПАО «Газпром», а также анализ эффективности расходов бюджета на научно-технические разработки.

Для 2025 года запланировано проведение 428 мероприятий, из которых большая часть — бюджетные проверки. В отчете отмечается, что Счетная палата направила органам власти 605 рекомендаций, из которых 406 были выполнены.