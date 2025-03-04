Работы непечатный край

Владельцев цифровых платформ могут обязать не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную лексику. Под предлагаемое регулирование, согласно новой версии законопроекта о платформенной экономике, подпадают, в частности, издательские группы. В Минэкономразвития заверяют, что норма направлена на унификацию действующих правил: сейчас этот вопрос регулируется законом «О государственном языке». Маркетплейсы отмечают, что для доступа к товарам «18+» пользователь должен подтвердить свой возраст, а издательства — что все товары с бранью уже и так давно маркируются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с версией законопроекта о платформенной экономике от 3 февраля, направленной в правкомиссию по проведению административной реформы (ее возглавляет вице-премьер Дмитрий Григоренко). Из поправок следует, что владелец цифровой платформы будет обязан не допустить использования площадки для распространения материалов, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость, а также «содержащих нецензурную брань». В Минэкономразвития уточнили, что последний вопрос сейчас регулируется законом «О государственном языке РФ», который предусматривает прямой запрет использования нецензурной брани в информации, предназначенной для потребителей товаров. Аналогичное вето закреплено и в законе «О рекламе». «Проектируемая законопроектом норма направлена на обеспечение правовой определенности в данном вопросе»,— заверил представитель министерства.

Проект закона «О платформенной экономике» разработан Минэкономразвития. Он описывает общие правила функционирования цифровых платформ и систему взаимоотношений их участников. Актуальность документа обосновывается, в частности, ростом числа конфликтов в отсутствие профильного закона (см. “Ъ” от 27 сентября 2024 года).

Законом на данный момент не запрещается продавать товар с нецензурной лексикой в онлайн- или традиционном канале, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Правила по его дистрибуции, по сути, аналогичны перечисленным выше: «Карточка товара на сайте должна быть с пометкой "18+", как вариант — изображение скрыто полностью или частично (увидеть целиком можно только после подтверждения возраста)».

В маркетплейсах заверяют, что соблюдают все требования действующего законодательства относительно нецензурной лексики. Представитель объединенной компании Wildberries и Russ уточнил, что список запрещенных к продаже товаров отражен в оферте продавца: «Принимая ее, они подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки». Товары, предназначенные для лиц старше 18 лет, располагаются в специальном разделе Wildberries. Параллельно на маркетплейсе функционирует комплекс специализированных ML-моделей, обеспечивающий модерацию карточек товаров на основе «визуальной и текстовой семантики».

В Ozon также отметили, что перед попаданием на витрину все карточки проходят автоматизированную модерацию. Содержащие нецензурную лексику маркируются, переходят в раздел для взрослых, уточнил представитель площадки. Пользователь должен подтвердить свой возраст, иначе раздел будет недоступен, а товары «заблюрены», говорят в компании. В «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Само требование ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Карина Ложникова называет верным: «Только оператор цифровой посреднической платформы в данной ситуации может успешно контролировать контент, размещаемый продавцами». При этом под предполагаемое регулирование вполне подпадают и книги, говорят участники медиарынка. В крупнейшей в России по объему непериодических изданий издательской группе «Эксмо-АСТ» уточнили, что с марта 2016 года законодательно установлены требования к печатной продукции, в которой автор использует нецензурные слова в художественных или документальных целях. Такая продукция уже подлежит реализации в запечатанной упаковке с обязательной маркировкой «Содержит нецензурную брань» и возрастным ограничением 18+. Представитель компании уточнил, что требования распространяются на все каналы продаж. В «Росмэне» и ГК «Альпина» отказались от комментариев.

Юлия Юрасова, Виктория Колганова