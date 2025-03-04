Участок и здание пристраивают к делу

Правительство продолжает донастройку системы управления госимуществом для выявления неэффективно используемых объектов недвижимости и вовлечения в оборот госземель. Ради этого планируется наделить правительственную комиссию по жилищному строительству правом передавать регионам неиспользуемые федеральным центром объекты недвижимости, а также завершить работу над полной инвентаризацией госимущества в поисках участков под строительство и централизовать их учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом намерен активизировать передачу регионам федеральной собственности под обязательства привести ее в порядок

Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Белый дом намерен активизировать передачу регионам федеральной собственности под обязательства привести ее в порядок

Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

В условиях дефицита земельных участков, который, по оценкам правительства, является сдерживающим фактором строительства, Белый дом принимает меры для повышения градостроительного потенциала земель. Как отметил вчера, 3 марта на оперативном совещании Михаила Мишустина с заместителями вице-премьер Марат Хуснуллин, приступая к реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», Белому дому необходимо сформировать «земельный банк пригодных для строительства участков» и провести работу по сокращению инвестиционно-строительного цикла за счет формирования готовых площадок для предоставления инвесторам.

С 2020 года власти вовлекли в оборот 11,5 тыс. га и получили от этого более 100 млрд руб. доходов. В продолжение этой работы, по словам Михаила Мишустина, в ближайшие дни правительство расширит полномочия правкомиссии по жилищному строительству (ее возглавляет господин Хуснуллин) — она получит право рассматривать вопросы о передаче в региональную или муниципальную собственность объектов недвижимости по предложениям Росимущества. По словам Марата Хуснуллина, это позволит выстроить вокруг правкомиссии «комплексную систему по управлению федеральным имуществом, что позволит его эффективно реализовать, выстроить оптимальную работу по передаче его на другие уровни власти, прекращать полномочия при нецелевом или неэффективном использовании федерального имущества, закрепленного за федеральными учреждениями». Помимо повышения эффективности оборота госсобственности, механизм призван увеличить объемы реализации неиспользуемого имущества: при «жестком» бюджете средства нужны правительству в том числе для финансирования нацпроектов.

Одновременно с этим правительство совместно с регионами определило «дорожные карты», по которым участки передаются субъектам РФ. Они содержат список шагов, после выполнения которых имущество передается в собственность регионам,— например, снос неликвидных объектов и строительство новых; сама передача идет в комплекте с жесткими обязательствами. В пресс-службе вице-премьера сообщают, что сейчас «дорожные карты» дают регионам возможность распоряжаться федеральным имуществом на срок до трех лет, но уже готовятся изменения, чтобы снять это ограничение.

Также планируется завершить инвентаризацию госимущества в поиске новых участков под строительство. Как напомнил вице-премьер, сейчас «на финальной стадии» находится законопроект о возможности проведения ППК «Роскадастр» сплошной инвентаризации объектов недвижимости по заявкам субъектов — документ в феврале внесен в Госдуму. Де-факто инвентаризация уже идет — на уровне Росимущества (см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года), ведомство готовит предложения для рассмотрения на правкомиссии в отношении 10 тыс. га. Также проведен эксперимент совместно с регионами, в ходе которого, по словам Марата Хуснуллина, выявлено «большое количество» неиспользуемых объектов в распоряжении разных уровней власти. В увязке с инвентаризацией планируется также создать единую цифровую платформу Росимущества, которая должна систематизировать данные о госимуществе, обеспечить централизованный учет объектов, не поставленных на кадастровый учет, и неразграниченной собственности (см. “Ъ” от 4 октября 2024 года).

Вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди отмечает, что во многих городах до сих пор можно встретить неиспользуемые объекты недвижимости и участки, на которых они расположены, формально относящиеся к тем или иным ведомствам. Их вовлечение в оборот затруднено, поясняет она, для решения проблемы используется механизм комплексного развития территорий, но этого недостаточно, «поэтому и ведется работа, о которой говорил вице-премьер». Административный инструментарий, полагает эксперт, должен расширяться, в том числе нужно улучшать качество мониторинга эффективности использования госимущества. Однако, говорит Татьяна Полиди, нужно стремиться и к созданию стимулов для эффективного распоряжения имуществом самими правообладателями, чтобы потребность во вмешательстве в этот процесс сокращалась.

Евгения Крючкова