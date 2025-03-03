Деньги ищут в лесу и в кадастре

Счетная палата (СП) заявила, что из-за низкого уровня ставок аренды лесных участков бюджет недосчитывается доходов, и предлагает привязать их к кадастровой стоимости таких земель. В Минприроды также выступают «за повышение экономической эффективности лесов». Увеличение ставок, впрочем, невозможно без полноценного наполнения данными новой цифровой системы ФГИС ЛК, на которую лесная отрасль должна была перейти еще 1 января 2025 года, но сделать этого не смогла. Рослесхоз считает виновными в недоработках регионы-аутсайдеры и намерен заставить их исправить ситуацию до конца апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Рослесхоза Иван Советников требует от регионов ускорить наведение порядка в лесном учете

Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости Глава Рослесхоза Иван Советников требует от регионов ускорить наведение порядка в лесном учете

Фото: Максим Блинов / Фотохост-агентство РИА Новости

Цифровизация помогла лесной отрасли решить часть многолетних проблем и повысила точность учета ресурсов — по оценке Счетной палаты, недобор платежей за аренду лесов невелик, однако доходы бюджета (в федеральной собственности находится свыше 1 млрд га) на 95% формируются за счет минимальной арендной платы. По итогам 2023 года поступления составили лишь 48,4 млрд руб. при плане 50,3 млрд, а ряд арендных ставок не пересматривался с 2007 года. Так, ставка аренды участка для охотхозяйства составляет 3 коп. за га в год и не менялась 17 лет. Снижает доходы и массовая замена аренды участков на публичный сервитут (право ограниченного пользования), стоимость которого «в сотни раз ниже» аренды.

Повышение экономической эффективности лесной отрасли для бюджета обсуждается давно. До сих пор регуляторы шли по пути пересмотра методики расчета ставок аренды (см. “Ъ” от 19 мая 2023 года) и повышения коэффициентов (для ставок за исключением заготовки древесины с 2,59 в 2023 году до 2,93 в 2026 году) — в итоге в первом полугодии 2024 года сборы превысили 38 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 августа 2024 года). Но этого, видимо, недостаточно: по итогам аудита СП предлагает привязать расчет ставок к кадастровой стоимости лесных участков. В Минприроды сообщили “Ъ”, что министерство согласно с необходимостью повышения экономической эффективности лесов и «ведет активную работу». Но арендовать участок можно только если он поставлен на кадастровый учет, а неполнота такого учета, как отмечают в СП, «не позволяет достоверно оценить объем лесных ресурсов страны и степень их вовлечения в оборот».

Одним из действенных механизмов «лесной реформы», начавшейся в РФ в 2021 году, должна была стать федеральная госинформсистема (ФГИС ЛК) — с 1 января 2025 года она должна была сменить прежнюю ЛесЕГАИС. Но этого не произошло: ЛесЕГАИС, по данным СП, показывает «крайне низкое качество данных», возможен перенос неполных и недостоверных сведений во ФГИС ЛК. Наполнение новой системы, которая должна была замкнуть в себе все данные о лесах, происходит вручную, без автоматизации, притом что расходы на поддержание обеих систем в 2023 году и за девять месяцев 2024 года составили 2,3 млрд руб.

О проблемах с использованием ФГИС ЛК участники отрасли заявляли еще в конце 2024 года (см. “Ъ” от 5 декабря), ссылаясь на технические трудности и необходимость введения до 1 сентября 2025 года переходного периода. Однако для повышения ставок систему могут доработать довольно быстро: Рослесхоз разделяет мнение о необходимости их увеличения как для аренды, так и для сервитута, а основной сложностью видит «недостаточные усилия регионов по наполнению системы данными».

Как сообщил “Ъ” руководитель Рослесхоза Иван Советников, в течение прошлого года в ФГИС ЛК внесены сведения о более чем 40 млн объектов. Но пока ряд регионов нарушают закон — «они не только игнорируют эту работу, а просто остановили загрузку всех важных отраслевых документов», тогда как сейчас основная задача — «сделать лесные госуслуги прозрачными и удобными для бизнеса». Чтобы решить проблему, Рослесхоз был «вынужден идти на крайние меры», установив регионам-аутсайдерам сроки завершения загрузки данных о лесах в два месяца. Пока же в Рослесхозе, как и в Минприроды, «идет активная работа», в том числе над проектами приказов по изменению ставок платы. Очевидно, однако, что намерение регуляторов увеличить доходы от лесной отрасли усилит давление на лесопромышленников, пострадавших от вызванного санкциями падения экспорта.

Анна Королева