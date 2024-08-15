Древесина пополнила бюджет

Российские лесопромышленные компании в первом полугодии выплатили государству за пользование лесами более 38 млрд руб., что на 10% больше прошлогоднего уровня. Наибольшие доходы бюджет традиционно получил от сектора лесозаготовки. Участники рынка и эксперты связывают увеличение выплат с отменой части льгот и индексацией ставок за аренду участков, указывая на сложную ситуацию с доходностью у ряда лесопромышленников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Доходы бюджета РФ от использования лесов по итогам первого полугодия выросли на 10% год к году, до 38,5 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Рослесинфорге» (лесоучетная организация Рослесхоза). Как следует из этих данных, показатели по платежам увеличились в 56 регионах РФ.

Большего всего в бюджет перечислили лесопользователи Иркутской области, которые выплатили государству почти 2,8 млрд руб., что на 1% больше, чем годом ранее. Прошлогодний лидер рейтинга Ханты-Мансийский автономный округ занимает второе место с 2,4 млрд руб. Столько же направил в бюджет Красноярский край, увеличив отчисления на 16%. В пятерку лидеров по выплатам также вошли Республика Коми (более 2 млрд руб.) и Республика Саха (Якутия) — 1,6 млрд руб.

Лидером по приросту доходов от использования лесов стала Пензенская область, увеличив показатель на 84%, до более 101 млн руб. Доходы в Тульской области выросли на 80%, до 60,3 млн руб., в Дагестане — на 64%, до 68 млн руб., в Сахалинской области — на 59%, до 380,8 млн руб. Пятерку регионов по приросту замыкает Северная Осетия, увеличившая поступления от использования лесов на 43%, до 20,9 млн руб.

Наибольшая часть доходов государства традиционно пришлась на заготовку древесины.

Это сектор обеспечил 23 млрд руб., что на 16,4% больше, чем годом ранее. По данным Рослесхоза, объем лесозаготовки в первом полугодии вырос на 2,1% до 91,5 млн кубометров. Наибольший рост наблюдался в Сибирском федеральном округе (СФО), лидере по объему лесозаготовки в РФ. Показатель в СФО увеличился на 7,3%, до 29,8 млн кубометров. В Северо-Западном федеральном округе заготовка снизилась на 0,9%, до 24,2 млн кубометров, в Приволжском федеральном округе — на 0,6%, до 13,2 млн кубометров. В Росстате рост объемов лесозаготовки в России в январе—июне оценивали в 5%.

На втором месте по доле вклада в бюджет от использования лесов — изучение недр и добыча полезных ископаемых. Доходы от этой деятельности выросли на 5,9%, до 9,4 млрд руб. Поступления от строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов увеличились на 1,3%, до 2,4 млрд руб., от рекреационной деятельности компаний — на 2%, до 1,5 млрд руб.

В «Рослесинфорге» отмечают, что за счет развития инструментов для привлечения инвестиций в отрасль растут и доходы от заготовки древесины в рамках инвестиционных проектов. В первом полугодии показатель увеличился на 18,6%, до более 3,1 млрд руб. «Рост доходов от использования лесов позволяет расширять программы финансирования лесовосстановления, закупки лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования, формирования запаса семян и ухода за лесными культурами»,— поясняют в организации.

Михаил Шамолин, экс-глава Segezha Group, в интервью «Интерфаксу» в марте 2024 года: «Чтобы лес превращать в деньги, необходимы производственные мощности».

В крупнейших компаниях сектора комментарии не предоставили. Источники “Ъ” в лесопромышленной отрасли констатируют, что доходы от лесопользования не могут не расти. «Сейчас при аренде плата взымается за разрешенный к заготовке объем, а не за фактически заготовленный. Помимо этого, в январе ставки были индексированы на размер инфляции»,— говорят собеседники “Ъ”. В прошлом году, напоминают участники рынка, в отношении лесопромышленного комплекса (ЛПК) действовал ряд льгот, включая оплату аренды по факту вырубки. На 2024 год эта мера не была продлена.

Глава комитета Архангельского заксобрания Александр Дятлов отмечает, что во многих регионах, особенно на Северо-Западе, объемы заготовки леса снижаются. Динамика поступления в бюджеты всех уровней налога на прибыль от предприятий ЛПК, по его словам, принципиально отличается от динамики поступления арендной платы. «Это тревожная тенденция»,— говорит он.

Ольга Мордюшенко