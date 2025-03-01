Xiaomi зарядила электрокар

В Китае начались продажи спортивной версии электрокара Xiaomi SU 7 за два часа компания получила 10 тыс. заказов. Столько китайский IT-гигант собирался продать за весь год. При этом к старту продаж стоимость новинки опустилась в полтора раза — почти до 530 тыс. юаней. Это чуть больше 6 млн руб. Электрокар Xiaomi SU 7 Ultra — это спортивная версия седана Xiaomi SU 7. Внешне новинка отличается только более агрессивным передним и задним бампером, а также большим спойлером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi

Однако мощность спортивной версии кардинально превышает базовую модель. Три ее электромотора позволяют развивать мощность свыше полутора тысяч лошадиных сил. И за такую цену это крайне выдающийся результат, отмечает автоэксперт Петр Баканов: «На самом деле китайцы щелкнули по носу многих производителей, и в числе главных конкурентов тут, конечно же, можно назвать электрический Porsche Taycan в самой топовой версии Turbo GT. Даже опубликованы некоторые данные, например, на гоночном треке в Шанхае Xiaomi обошел на 1,5 с небольшим секунды, но в гоночном мире 1,5 секунды — это большая уже дистанция, он обошел Porsche Taycan Turbo GT.

Можно просто взять все основные характеристики, и мы увидим, что Xiaomi впереди планеты всей. Например, разгон до 100 км/ч при полностью заряженной батарее за 1,98 секунды, фантастическое ускорение, только можно, скажем так, представить, что творится с человеком в этот момент. С 0 до 200 км/ч машина ускоряется до 6,09 секунды, это тоже безумный показатель. Опять же мощность — 1 тыс. 547 лошадиных сил. Крутящий момент: 1,7 тыс. ньютон-метров. Все это снято с трех электромоторов. Тут явно есть такие амбиции, скажем, закрепить за собой некоторое лидерство, тем самым подчеркнуть премиальность, тем более что и по остальным характеристикам машина неплоха, там есть интеллектуальная система вождения, пять радаров, и 12 камер, система помощи водителю, включая частичный автопилот. И самое главное, что при прочих равных машина сильно дешевле того же Porsche, то есть стартовая цена — около $73 тыс. Если брать там тот же Porsche, у него минимум — почти $90 тыс.».

Xiaomi сообщили, что поставки SU 7 Ultra клиентам начнутся в апреле. Примерно тогда же седан может дойти и до России, говорят собеседники “Ъ FM”. Базовая модель SU 7 продается у нас с прошлого лета. Цены на них стартуют примерно от 4,5 млн. Версия Ultra обойдется чуть больше чем в 12 млн руб. При этом в перспективе стоимость может поменяться из-за политики компании, отмечает представитель компании Rucars Сергей Иванов: «Первоначальная цена объявлялась еще осенью, и она оказалась на 35% ниже в Китае, и примерно на столько же в России. В КНР своеобразная система, когда они анонсируют машину, то называют одну цену, когда начинают продавать, указывают другую. Цена может быть выше или ниже. И особенность китайского рынка еще и в том, что они, как правило, когда начинают продажу новых моделей, в отличие от всего остального мира, объявляют скидки сразу и потом повышают цену, если видят, что спрос хороший. Поэтому на старте покупать зачастую выгоднее всего.

Это классический пример заряженной версии автомобиля, мы все время шутим, что про электромобиль говорить "заряженный" немножко странно, но так уж принято говорить о спортивных версиях как о заряженных версиях. Это очень быстрый автомобиль. Главное в этой машине на самом деле все равно цена, потому что с такой динамикой ничего другого в мире просто не найдешь за эти деньги.

Базовую версию покупают в России не очень часто. Это связано с целым рядом причин. Во-первых, на эту машину в Китае был дефицит, и ее стоило ждать достаточно долго. Во-вторых, это седан, а все-таки у нас в России предпочитают кроссоверы. Именно в РФ эта машина не то, чтобы не зашла, но и не стала бестселлером, и мы очень ждем, что в середине лета появится кроссовер на той же базе, который будет называться YU7, он уже анонсирован, и мы очень рассчитываем на то, что эта машина будет более популярна».

Официальные продажи кроссовера от Xiaomi должны начаться в июне. Предварительная стартовая цена — 250 тыс. юаней или чуть больше 3 млн руб. При этом в начале февраля в компании Sinomach Auto заявляли, что ее «дочка» может начать официальные продажи электромобилей Xiaomi в России. Ориентировочно это может произойти в 2025 году.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владислав Викторов