У Lada Largus не зарядились продажи

Электрическая Lada Largus оказалась не востребована у покупателей. Производство электрокара началось в сентябре прошлого года, тогда же дилеры открыли предзаказ. Однако в 2024-м на учет в ГАИ не поставили ни одной такой машины. В АвтоВАЗе объяснили эту тенденцию «непростыми ценами». Об этом журналистам рассказал вице-президент по продажам и маркетингу концерна Дмитрий Костромин. С учетом государственных субсидий электромобиль стоит около 3 млн руб., почти вдвое дороже базовой бензиновой версии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Действительно ли все дело в стоимости? Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает, что с объяснениями производителя можно согласиться: «Когда мы говорим об автомобилях Lada, мы подразумеваем, наверное, широкий круг потребителей, не тех, кто покупает электромобили Zeekr, Avatr или Volkswagen китайской сборки. Все-таки это немножко другой сегмент. А сделать электромобиль по-настоящему доступным в наших условиях очень тяжело, потому что у нас нет всех своих компонентов, батареи по-прежнему очень дорогой продукт. Даже с учетом того, что электрический Largus глубоко локализован, цена все равно получается очень высокой. Несмотря на наличие госсубсидий, найдется не так много людей, которые готовы купить эту машину либо в семью, либо для бизнеса.

У нас вообще коммерческий транспорт пока на электромобили не пересел, слишком много нюансов. Для перевозчика наличие сети зарядных станций — большой вопрос. Он должен иметь зарядные станции либо на каких-то своих точках, либо в каких-то ключевых местах, где он всегда может подзарядить эту машину, потому что автомобиль, который занимается перевозками, должен быть всегда готов к использованию. Видимо, перевозчики пока считают, что время для таких машин не настало, вне зависимости от производителя. Многие структуры брали электромобили в опытную эксплуатацию, поигрались с этим и поняли, что это не очень удобно».

Первая электрическая Lada Largus встала на учет в начале года, следующую партию ожидают в апреле. В АвтоВАЗе отметили, что в первую очередь машина рассчитана на корпоративного клиента и изготавливается только под заказ. Такие электрокары можно использовать в районах, где важно сохранить экологию, и это будет востребовано, но для этого нужно новое регулирование, отметил независимый эксперт авторынка Олег Мосеев: «Мы видим проблемы с продажами того же "Москвича", и проблемы с продажами Largus будут еще достаточно долго. Рассчитывать на коммерческий сегмент здесь вряд ли стоит. А вот использование таких машин в корпоративном и государственном сегментах вполне возможно, правда, потребуется определенное регулирование.

Кому-то не нравятся такие регуляторные меры, но, например, в Алматы на Чимбулак можно подняться только на электрической машине, включая такси. Сделано это специально, чтобы не загазовывать горный курорт, чтобы люди, которые приехали подышать свежим воздухом, дышали исключительно свежим воздухом. У нас таких локаций достаточно много в стране, это и Красная Поляна, и Алтай. Возможно, что стоит озадачиться ограничением использования там автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в пользу именно электрических. Тогда такие машины будут востребованы».

В АвтоВАЗе также хотят оценить, как на рынке скажется повышение утильсбора с 1 января, из-за этого стоимость машин иностранных марок уже повысилась.

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Елена Иванова