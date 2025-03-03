Жилье строят на зарядку
Застройщикам рекомендовано выделять места для электромобилей с ЭЗС
Минстрой рекомендовал девелоперам выделять парковочные места с электрозарядными станциями для электромобилей. По данным собеседников “Ъ”, в будущем рекомендация может стать требованием. Операторы зарядных станций рассчитывают, что это даст дополнительный импульс развитию рынка электромобилей, но застройщики опасаются роста цен на жилье.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Минстрой рекомендовал застройщикам жилья при разработке проектной документации выделять для электромобилей и гибридов не менее 5% парковочных мест (но не менее одного), оборудуя их электрозарядными станциями (ЭЗС). Соответствующий пункт появился в методических рекомендациях министерства для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Копия документа есть у “Ъ”. Согласно документу, количество ЭЗС должно соответствовать числу парковочных мест, выделяемых для электромобилей и гибридов. Рекомендуемая совокупная мощность устанавливаемой станции должна быть не менее 11 кВт. Парковочные места предлагается обозначать соответствующими знаками.
В Минстрое сообщили “Ъ”, что обновленные рекомендации направлены на стимулирование использования электромобилей. «Ожидается, что субъекты РФ смогут актуализировать региональные нормативы градостроительного проектирования, конкретизировав требования к обеспечению новых объектов капитального строительства достаточным количеством и качеством зарядной инфраструктуры для электромобилей»,— пояснили в министерстве.
Как отмечает источник “Ъ”, рекомендация Минстроя — первый шаг к упрощению установки ЭЗС в жилых комплексах. В том числе самостоятельной, если рекомендованный лимит — не менее 5% паркинга для электромобилей — еще не исчерпан. Собеседник “Ъ” уточняет, что Минстрой также подготовил норматив, который обяжет в региональных градостроительных нормах выделять минимальное количество машино-мест для электромобилей и гибридов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов. «Как только регионы установят минимальные требования, девелоперы должны будут их исполнять при проектировании новых домов»,— говорит источник.
Размещать зарядные станции электромобилей в подземных паркингах жилых комплексов, согласно своду правил МЧС, разрешено с 2022 года. Однако, уточняет источник “Ъ”, множество нюансов иногда делают установку ЭЗС почти невыполнимой. По словам гендиректора Sitronics Electro Андрея Гурленова, проблема, в частности, в требованиях по габаритам машино-мест с ЭЗС — не менее 3 на 6 м, по правилам МЧС. При этом минимальный допустимый размер машино-мест в России — 2,5 на 5,3 м, уточняет он. «Пожарные считают, что это влияет на безопасность, однако никаких исследований не предоставляют»,— отмечает господин Гурленов.
В Клубе инвесторов Москвы (объединяет крупных застройщиков) видят проблему в необходимости выделения автостоянки с ЭЗС в закрытых паркингах в отдельную секцию площадью не более 1,2 тыс. кв. м с противопожарными перегородками или отдельными зонами с автоматически опускающимися противопожарными экранами. «С финансово-экономической точки зрения площадь помещения с ЭЗС должна быть больше, как минимум в два раза»,— поясняют в организации. Правила МЧС допускают оборудование машино-мест с ЭЗС без выделения в пожарную секцию, если их не более десяти, но тогда себестоимость реализации полной инфраструктуры для одного машино-места с ЭЗС для застройщиков будет доходить до 0,8–1,2 млн руб., что также нецелесообразно, указывают в Клубе инвесторов Москвы.
Председатель Ассоциации производителей и операторов ЭЗС Армен Сафарян добавляет, что для установки электрозарядной станции в жилом комплексе необходимо провести общее собрание жильцов и получить их согласие. «Во-первых, сложно собрать всех. Во-вторых, жители могут быть против — установка становится невозможной»,— поясняет он. Кроме того, отмечает господин Сафарян, установка быстрых ЭЗС (более 25 кВт) в подземных паркингах жилых комплексов запрещена.
По мнению Армена Сафаряна, следующий этап после обновления рекомендаций Минстроя — обсуждение вопроса в формате рабочей группы о том, как урегулировать установку ЭЗС в уже построенных домах. «Очень важно дать людям возможность заряжаться дома»,— добавляет он. Андрей Гурленов отмечает, что стоимость кВт•ч на такой ЭЗС ниже и соответствует тарифам, установленным регионом. «Поэтому собственные зарядные станции в частных домах занимают около 60% от общего числа ЭЗС в целом. Для электромобилистов это самый удобный и выгодный вариант зарядки даже с учетом покупки ЭЗС»,— отмечает он. По оценке управляющего партнера «Прайм Лайф» Дениса Коноваленко, наиболее распространенное решение для паркингов — настенные ЭЗС мощностью 22 кВт, которые в зависимости от производителя и комплекта кабелей стоят от 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб.
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев указывает, что рынок электромобилей в РФ еще недостаточно развит и «забота о будущем прямо сейчас может отрицательно сказаться на доступности жилья». По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в 2024 году выросли на 26,4%, до 17,8 тыс. штук. Парк легковых электромобилей на начало 2025 года агентство оценивает в 60 тыс. штук. Аналитики ждут замедления темпов роста рынка в 2025 году, но прогнозируют превышение прошлогодних показателей. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает, что для новых крупных жилых комплексов, особенно в сегментах «комфорт» и «бизнес», соблюдение рекомендации осуществимо, но в проектах экономкласса может оказаться более сложной задачей из-за ограничений по бюджету и меньшего спроса на такую инфраструктуру. В таких проектах машино-места продаются плохо, и увеличение их стоимости (затраты на организацию парковок для электромобилей будут распределены на все машино-места) только осложнит ситуацию, поясняет он.