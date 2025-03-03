Жилье строят на зарядку

Минстрой рекомендовал девелоперам выделять парковочные места с электрозарядными станциями для электромобилей. По данным собеседников “Ъ”, в будущем рекомендация может стать требованием. Операторы зарядных станций рассчитывают, что это даст дополнительный импульс развитию рынка электромобилей, но застройщики опасаются роста цен на жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минстрой рекомендовал застройщикам жилья при разработке проектной документации выделять для электромобилей и гибридов не менее 5% парковочных мест (но не менее одного), оборудуя их электрозарядными станциями (ЭЗС). Соответствующий пункт появился в методических рекомендациях министерства для разработки регионального стандарта качества жилого помещения и комфортности проживания. Копия документа есть у “Ъ”. Согласно документу, количество ЭЗС должно соответствовать числу парковочных мест, выделяемых для электромобилей и гибридов. Рекомендуемая совокупная мощность устанавливаемой станции должна быть не менее 11 кВт. Парковочные места предлагается обозначать соответствующими знаками.

В Минстрое сообщили “Ъ”, что обновленные рекомендации направлены на стимулирование использования электромобилей. «Ожидается, что субъекты РФ смогут актуализировать региональные нормативы градостроительного проектирования, конкретизировав требования к обеспечению новых объектов капитального строительства достаточным количеством и качеством зарядной инфраструктуры для электромобилей»,— пояснили в министерстве.

Как отмечает источник “Ъ”, рекомендация Минстроя — первый шаг к упрощению установки ЭЗС в жилых комплексах. В том числе самостоятельной, если рекомендованный лимит — не менее 5% паркинга для электромобилей — еще не исчерпан. Собеседник “Ъ” уточняет, что Минстрой также подготовил норматив, который обяжет в региональных градостроительных нормах выделять минимальное количество машино-мест для электромобилей и гибридов. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных актов. «Как только регионы установят минимальные требования, девелоперы должны будут их исполнять при проектировании новых домов»,— говорит источник.

Размещать зарядные станции электромобилей в подземных паркингах жилых комплексов, согласно своду правил МЧС, разрешено с 2022 года. Однако, уточняет источник “Ъ”, множество нюансов иногда делают установку ЭЗС почти невыполнимой. По словам гендиректора Sitronics Electro Андрея Гурленова, проблема, в частности, в требованиях по габаритам машино-мест с ЭЗС — не менее 3 на 6 м, по правилам МЧС. При этом минимальный допустимый размер машино-мест в России — 2,5 на 5,3 м, уточняет он. «Пожарные считают, что это влияет на безопасность, однако никаких исследований не предоставляют»,— отмечает господин Гурленов.

В Клубе инвесторов Москвы (объединяет крупных застройщиков) видят проблему в необходимости выделения автостоянки с ЭЗС в закрытых паркингах в отдельную секцию площадью не более 1,2 тыс. кв. м с противопожарными перегородками или отдельными зонами с автоматически опускающимися противопожарными экранами. «С финансово-экономической точки зрения площадь помещения с ЭЗС должна быть больше, как минимум в два раза»,— поясняют в организации. Правила МЧС допускают оборудование машино-мест с ЭЗС без выделения в пожарную секцию, если их не более десяти, но тогда себестоимость реализации полной инфраструктуры для одного машино-места с ЭЗС для застройщиков будет доходить до 0,8–1,2 млн руб., что также нецелесообразно, указывают в Клубе инвесторов Москвы.

Председатель Ассоциации производителей и операторов ЭЗС Армен Сафарян добавляет, что для установки электрозарядной станции в жилом комплексе необходимо провести общее собрание жильцов и получить их согласие. «Во-первых, сложно собрать всех. Во-вторых, жители могут быть против — установка становится невозможной»,— поясняет он. Кроме того, отмечает господин Сафарян, установка быстрых ЭЗС (более 25 кВт) в подземных паркингах жилых комплексов запрещена.

По мнению Армена Сафаряна, следующий этап после обновления рекомендаций Минстроя — обсуждение вопроса в формате рабочей группы о том, как урегулировать установку ЭЗС в уже построенных домах. «Очень важно дать людям возможность заряжаться дома»,— добавляет он. Андрей Гурленов отмечает, что стоимость кВт•ч на такой ЭЗС ниже и соответствует тарифам, установленным регионом. «Поэтому собственные зарядные станции в частных домах занимают около 60% от общего числа ЭЗС в целом. Для электромобилистов это самый удобный и выгодный вариант зарядки даже с учетом покупки ЭЗС»,— отмечает он. По оценке управляющего партнера «Прайм Лайф» Дениса Коноваленко, наиболее распространенное решение для паркингов — настенные ЭЗС мощностью 22 кВт, которые в зависимости от производителя и комплекта кабелей стоят от 150 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев указывает, что рынок электромобилей в РФ еще недостаточно развит и «забота о будущем прямо сейчас может отрицательно сказаться на доступности жилья». По данным «Автостата», продажи новых электромобилей в 2024 году выросли на 26,4%, до 17,8 тыс. штук. Парк легковых электромобилей на начало 2025 года агентство оценивает в 60 тыс. штук. Аналитики ждут замедления темпов роста рынка в 2025 году, но прогнозируют превышение прошлогодних показателей. Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов считает, что для новых крупных жилых комплексов, особенно в сегментах «комфорт» и «бизнес», соблюдение рекомендации осуществимо, но в проектах экономкласса может оказаться более сложной задачей из-за ограничений по бюджету и меньшего спроса на такую инфраструктуру. В таких проектах машино-места продаются плохо, и увеличение их стоимости (затраты на организацию парковок для электромобилей будут распределены на все машино-места) только осложнит ситуацию, поясняет он.

Наталия Мирошниченко, Дарья Андрианова