Главные новости недели в Нижегородской области ко 2 марта

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Арзамасское предприятие «Темп-Авиа» попало под санкции Австралии. Завод специализируется на разработке, производстве и ремонте бортового оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, специзделий наземной и морской техники.

Второе уголовное дело завели на бывшего ректора НГАТУ Игоря Воротникова. Первое возбудили по статье о злоупотреблении полномочиями, второе — по статье об организации незаконной миграции. Следствие полагает, что иностранцев зачисляли на бюджет без обязательных экзаменов на знание русского языка и истории России. После этого мигранты фиктивно трудоустраивались, не проходя при этом какое-либо обучение в вузе.

Трубу с горячей водой прорвало на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде 24 февраля. Три человека получили ожоги, одна из пострадавших попала в реанимацию. «Теплоэнерго» устранило коммунальную аварию на следующий день. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

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Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области направит 1 млрд руб. из резервного фонда региона на рефинансирование кредитов АО «Нижегородский водоканал», превысивших 4 млрд руб. Еще 300 млн руб. добавят из бюджета Нижнего Новгорода.

Нижегородская администрация хочет расторгнуть концессии по трем станциям снеготаяния с компаниями «Чистые улицы Приволжья» и «Проснег». Мэр Юрий Шалабаев сообщил, что к концессионеру есть претензии, но спор должен решиться в суде.

Бывшего ректора НГЛУ Жанну Никонову арестовали на два месяца по делу о незаконном получении 1 млн руб. По данным СК, в 2023-2024 годах она вместе с директором Института непрерывного образования НГЛУ Юлией Чичериной забирала себе часть премий, выписанных сотрудникам университета.