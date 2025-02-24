Три человека пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

Из-за прорыва трубы с горячей водой на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде вечером 24 февраля три человека получили ожоги. Как сообщили в областном СУ СК, по факту случившегося организована доследственная проверка.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В АО «Теплоэнерго» добавили, что прорыв трубопровода произошел на пешеходной дорожке. Специалисты уже откачали воду. Место происшествия огорожено, сотрудники предприятия находятся на связи с пострадавшими.

Галина Шамберина