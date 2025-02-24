Нижегородское предприятие «Темп-Авиа» попало под санкции Австралии

Австралия 24 февраля, в третью годовщину боевых действий на Украине, расширила список санкций против России. Под ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц, сообщается на сайте правительства страны. Среди них — арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-Авиа» (АНПП «Темп-Авиа», входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Темп-Авиа» специализируется на разработке, производстве и ремонте бортового оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, специзделий наземной и морской техники. Предприятие находится под санкциями Канады и Евросоюза.

Новый пакет санкций стал самым значительным с февраля 2022 года, отметила глава МИДа Австралии Пенни Вонг. Под ограничения попали предприятия и граждане, которые, по мнению австралийских властей, причастны к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

«Помимо этого, санкции были введены против организаций оборонного, транспортного и финансового секторов России и тех граждан, кто распространяет дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства»,— сообщила Пенни Вонг.

Елена Ковалева