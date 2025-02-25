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Одна из пострадавших из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде попала в реанимацию

Одна из пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде находится в реанимации, сообщили в Приволжском медуниверситете (ПИМУ). Женщина 57 лет поступила с ожогами 30% поверхности тела, у нее тяжелый ожоговый шок.

Прорыв трубы на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде

Прорыв трубы на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде

Фото: прокуратура Нижегородской области

Прорыв трубы на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде

Фото: прокуратура Нижегородской области

Еще двое пострадавших находятся в отделении: у 21-летнего мужчины обожжено 12% поверхности тела, у 51-летней женщины — 14%.

Как писал «Ъ-Приволжье», коммунальная авария произошла вечером 24 февраля на пешеходной дорожке. Место огорожено. Организована доследственная проверка.

Елена Ковалева