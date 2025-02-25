Одна из пострадавших из-за прорыва трубы в Нижнем Новгороде попала в реанимацию
Одна из пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде находится в реанимации, сообщили в Приволжском медуниверситете (ПИМУ). Женщина 57 лет поступила с ожогами 30% поверхности тела, у нее тяжелый ожоговый шок.
Прорыв трубы на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде
Фото: прокуратура Нижегородской области
Еще двое пострадавших находятся в отделении: у 21-летнего мужчины обожжено 12% поверхности тела, у 51-летней женщины — 14%.
Как писал «Ъ-Приволжье», коммунальная авария произошла вечером 24 февраля на пешеходной дорожке. Место огорожено. Организована доследственная проверка.