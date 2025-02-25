Уголовное дело возбудили из-за прорыва теплотрассы в Нижнем Новгороде
Региональное управление СКР возбудило уголовно дело по факту прорыва теплотрассы на улице Пушкина в Нижнем Новгороде. По данным управления, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
Следователи выясняют обстоятельств, причты и условия, способствовавшие произошедшему. Планируется провести комплекс судебных экспертиз.
Как писал «Ъ-Приволжье», прорыв теплотрассы произошел вечером 24 февраля. Пострадали три человека, один из которых находится в реанимации.
АО «Теплоэнерго» рассчитывает ликвидировать последствия аварии до конца дня 25 февраля.