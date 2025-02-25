«Теплоэнерго» устранило коммунальную аварию на улице Пушкина в Нижнем Новгороде

По данным на 15:00, АО «Теплоэнерго» завершило ремонт на месте прорыва трубы с кипятком на улице Пушкина, 11 в Нижнем Новгороде. Рабочие заменили шесть погонных метров трубопроводов отопления, сообщили в компании.

Подача тепла в жилые дома №9, №11, №11а и в два административных здания восстановлена.

Как писал «Ъ-Приволжье», коммунальная авария произошла вечером 24 февраля. Ожоги получили три человека, одна из пострадавших попала в реанимацию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Елена Ковалева