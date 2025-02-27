Самолет, перевозивший самолеты
60 лет назад поднялся в воздух Ан-22
Самый большой турбовинтовой самолет в мире совершил первый полет 27 февраля 1965 года. А уже в июне того же года он произвел сенсацию на авиасалоне во французском Ле-Бурже, куда прибыл вместе с новейшим дальнемагистральным лайнером Ил-62 и оригинальным транспортным вертолетом Ми-10. Этот набор впечатляющих новинок доказывал: авиационная промышленность СССР на подъеме. Эксплуатировался Ан-22 до лета 2024 года.
Текст: Валерий Чусов
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