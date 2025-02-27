Самолет, перевозивший самолеты

Ан-22 предназначались прежде всего для военно-транспортной авиации — хотя на некоторых из них и была надпись: «Аэрофлот». Самолеты начали поступать на вооружение в 1969 году. Но возили и гражданские грузы. Огромный самолет мог садиться на грунтовые аэродромы с длиной полосы всего 1000 м. Поэтому их использовали, чтобы доставлять тяжелое оборудование в отдаленные районы, которые СССР активно осваивал в 1970-е. Наименование «Антей» самолет получил в честь героя греческой мифологии, который возвращал себе силу прикосновением к земле.

На Ан-22 был установлен в общей сложности 41 рекорд по подъему грузов на разные высоты и полетам с ними. Так, 27 октября 1966 года Ан-22 поднял 88 103 кг груза на высоту 6600 м. Большинство из этих рекордов, конечно, уже перекрыты, но для своего времени это были впечатляющие достижения