Главные новости за 27 февраля. Новороссийск

Новороссийск получил почти 10 млн рублей от курортного сбора в 2024 году.

После ряда аварий в Новороссийске обсудили проблемы дефицита мощностей тяговой подстанции «Гайдук» для энергоснабжения Борисовки и Горы Великой.

Эколог: рост числа птиц в мазуте на пляжах Новороссийска связан с миграцией.

Казахстан проконсультировался с Украиной по поводу атаки БПЛА на станцию КТК.

Убежища и укрытия проверят в Новороссийске после обращения жителей.

В Анапе на систему оповещения планируют потратить 28 млн рублей.

Новороссийцев предупредили о комплексной проверке готовности систем оповещения в Краснодарском крае 5 марта.

В Новороссийске откроют горячую линию по вопросам ЖКХ.

Волонтеры в Новороссийске благоустроили территорию наблюдательного пункта 18-й армии, освобождавшую город в 1942-1943 гг.

Для сохранения семи объектов культурного наследия в Новороссийске утверждены границы территорий.