Казахстан проконсультировался с Украиной по поводу атаки БПЛА на станцию КТК
После атаки беспилотников ВСУ на НПС «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани власти Казахстана провели консультации с Украиной по дипломатическим каналам. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
По его словам, консультации с украинской стороной из-за атаки БПЛА на станцию КТК велись по дипломатическим каналам. Восстановление поврежденной нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае ведется за счет средств самого предприятия. По прогнозам специалистов, ремонт займет два месяца.
В настоящее время транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме. В консорциуме отметили, что отгрузка сырья на экспорт на морском терминале компании под Новороссийском проводится в штатном режиме.
НПС «Кропоткинская» – крупнейшая станция КТК на территории России, которая находится в Кавказском районе Кубани. В результате атаки БПЛА 17 февраля 2025 года станция вышла из строя. Накануне акционеры КТК обсудили ремонт НПС «Кропоткинская» на собрании в Абу-Даби.