В Новороссийске обсудили проблемы энергоснабжения Борисовки

После ряда аварий в Новороссийске обсудили проблемы дефицита мощностей тяговой подстанции «Гайдук», которая дает энергоснабжение жителям Борисовки и Горы Великой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«Первая проблема — дефицит мощностей. Ее планируется решить посредством произведения расчетов прогнозов потребления для включения в различные программы и последующей реализации. Вторая проблема — износ сетей. В планах работа в этом направлении, в том числе реконструкция подстанций и линий электропередач»,— написал господин Яменсков.

Проблемы подстанции «Гайдук», которая питает село Борисовку и гору Великую через сети АО «Электросети Кубани», вице-мэр обсудил сегодня, 27 февраля, с консультантом главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэлем Бегляровым и представителями АО «Электросети Кубани». Встреча произошла в результате массовых аварий на сетях энергоснабжения в селе Борисовка из-за повышенного потребления электропитания во время похолодания.

Жители села пожаловались на проблемы с электроснабжением председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По их обращению проводится проверка.

Алена Воробьева