В Новороссийске проверят укрытия

Убежища и укрытия проверят в Новороссийске после обращения жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города-героя Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Вице-мэр дал обратную связь в ответ на жалобу жителей по поводу состояния укрытия в подвалах трех домов по улице Гагарина. Обращение пришло в чате Telegram-канала.

«Везде сырость, плесень, где-то воды – по щиколотку. Куда бежать в случае экстренной ситуации?»— переживают жители.

По словам господина Гаврикова, завтра, 28 февраля, специалистами ГО и ЧС совместно с представителями управляющеи компании и МКУ «Управление ЖКХ Новороссийска», состоится мониторинговыи выезд по указанным адресам. Укрытия в ненадлежащем состоянии находятся в домах №№ 25,28 и 35 по улице Гагарина.

Списки заглубленных помещений подземного пространства для укрытия жильцов многоквартирных домов в случае воздушной опасности были опубликованы мэрией Новороссийска в мае 2024 года. Однако далеко не во все из них открыт доступ, а некоторые находятся в ненадлежащем состоянии. По вопросам санитарно-технического состояния укрытий в мэрии советовали обращаться в управляющие компании еще при публикации списков. Помимо укрытий, в городе-герое насчитывается пять бомбоубежищ.

Алена Воробьева