Новороссийск получил почти 10 млн рублей от курортного сбора в 2024 году

По итогам 2024 года в Новороссийске получили 9,9 млн руб. от курортного сбора. Изначальный план составлял 7,2 млн руб. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщила начальник управления туризма и курортов администрации города-героя Лариса Григорьян.

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«С 1 января 2024 года на территории Новороссийска был введен "Курортный сбор". Планировалось собрать за 2024 год 7,2 млн руб., но "планку" наш город перевыполнил! По результатам работы по взиманию курортного сбора за 2024 год в бюджет края от муниципального образования город Новороссийск поступило 9,9 млн руб.»— рассказала Лариса Григорьян.

С 1 января 2025 года в Новороссийске вместо курортного сбора будет действовать туристический налог. Он составит 1% от цены проживания (но не менее 100 руб. в сутки).

По словам госпожи Григорьян, сборы турналога могут превысить прошлогодние показатели доходов от курортного сбора за счет положительной динамики роста турпотока на 5-10%. При этом предусмотрены льготы многодетным семьям и семьям, имеющим ребенка-инвалида.

С 1 января 2025 года вместо курортного сбора вводится туристический налог (администрируется ФНС России). Это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Туристический налог оплачивают владельцы гостиниц, отелей, хостелов, пансионатов, санаториев, кемпингов, глэмпингов и др.

Алена Воробьева