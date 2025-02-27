В Новороссийске благоустроили наблюдательный пункт 18-й армии

Волонтеры в Новороссийске благоустроили территорию наблюдательного пункта 18-й армии, освобождавшую город в 1942-1943 г. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Открытие военно-исторического объекта началось с минуты молчания в память солдат, погибших в боях за освобождение Новороссийска. Участники возложили цветы к памятному знаку – звезде. Этот мемориальный объект был создан специалистами Новороссийского центра поисковых работ из гильз артиллерийских снарядов, найденных на склонах Маркотхского хребта.

Наблюдательный пункт был построен в августе 1942 года в скале на восточном берегу Цемесской бухты (9-й км Сухумского шоссе) в границах перевалочного комплекса «Шесхарис». Специальным войсковым подразделением оттуда скрытно велось наблюдение за передвижениями вражеских войск в южной части города. После войны он был заброшен.

Сегодня здесь расположена военно-историческая экспозиция, воссозданы картины военных будней красноармейцев. Военно-исторический объект открыт для посещения горожан и гостей Новороссийска.

Алена Воробьева