В Новороссийске проверят работу систем оповещения 5 марта

Комплексная проверка готовности систем оповещения пройдет в Краснодарском крае 5 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Запуск электросирен будет производиться 5 марта дважды, в 10:40 и в 10:50, а перехват теле-радиотрансляции в 10:43. Звучание сирен будет предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает «Внимание всем!»

Как только прозвучит сигнал, жителям следует включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских телевизионных каналов первого мультиплекса (с 1 по 10 каналы), или приемники проводного и эфирного вещания «Радио России», чтобы прослушать специальное сообщение.

Алена Воробьева