В Новороссийске откроют горячую линию по вопросам ЖКХ

Горячая линия со службами ЖКХ и ресурсоснабжающими организациями будет работать в Новороссийске 28 февраля в период с 12:00 до 13:00. Об этом сообщили в Telegram-канале МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На вопросы жителей города-героя ответят консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, представители МКУ «УЖКХ», управления городского хозяйства, МУП «Водоканал», АО «АТЭК», АО «НЭСК» и «ТНС-Энерго».

Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (8617) 64-64-05.

Алена Воробьева