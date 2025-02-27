Семь объектов культурного наследия Новороссийска получили границы территорий

Для сохранения семи объектов культурного наследия в Новороссийске утверждены границы территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Это дома Павла Долинского, Кириаку Димитриади, Василия Ильченко, Дмитрия Герты, а также здания ремесленной школы, городского театра и школы №18 им. дважды Героя Советского союза В.К. Коккинаки.

«Новороссийск с начала ХХ века является крупным промышленным и торговым центром Северного Кавказа. Сейчас в городе находится больше двухсот памятников архитектуры и истории, которые требуют особого внимания», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Работу по утверждению границ ведет краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия. Специалисты провели архивные, библиографические, натурные исследования и определили территории и режимы их использования.

Один из объектов культурного наследия – дом войскового старшины Кубанского казачьего войска Павла Долинского был построен в 1904 году в стиле эклектики с элементами классицизма. Владелец использовал его как доходный. В доме размещалась губернская чертежная, где был подготовлен и издан план города Новороссийска. Сейчас здание используется в административных целях.

Алена Воробьева