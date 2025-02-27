Эколог: рост числа птиц в мазуте на пляжах Новороссийска связан с миграцией

Пик поступления загрязненных мазутом птиц в штаб Новороссийска связан с миграцией из-за похолодания. Об этом «Ъ-Новороссийск» рассказал член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Вероятность того, что птицы загрязнились на пляжах Новороссийска, небольшая. Скорее всего, их с Керченского пролива, где они зимовали, когда не было морозов и было достаточно корма, выгнала погода. Керченский пролив – это путь миграции большинства рыб из Черного моря в Азовское и обратно. Там проходит хамса, сельдь, ставрида, кефаль. Птицам там легче кормиться, если позволяет погода. Поскольку стало холодно и ветрено, птицы откочевали южнее – в Новороссийск, Геленджик и дальше по побережью»,— уточнил господин Голубитченко.

По его словам, мазут на новороссийских пляжах может встречаться из-за сброса нефтепродуктов и других загрязняющих веществ при перевалке в порту. Сейчас экологическая ситуация улучшилась, но и раньше она не была связана с разливом мазута в Керченском проливе в 2024 году.

Ранее эколог из Новороссийска Жора Каваносян сообщил в своем Telegram-канале о том, что в штабе города-героя поступление пострадавших из-за выбросов мазута птиц возросло вдвое. Такая ситуация могла сложиться из-за недавнего выброса мазута в Кабардинке, который случился впервые с момента разлива нефтепродуктов в Черном море.

Алена Воробьева