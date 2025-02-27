В Анапе на систему оповещения планируют потратить 28 млн рублей

Администрация Анапы объявила о проведении аукциона на поставку оборудования для построения элемента муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МАСЦО) за 28 млн руб. Информация о закупке опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно документам, заявки принимаются до 27 февраля. Дата определения подрядчика — 3 марта 2025 года. Заказчик: МБУ «Цифровая Анапа». Источник финансирования: за счет средств местного бюджетного учреждения на 2025 год.

Исходя из информации об объекте закупки, подрядчику предстоит поставить и установить два блока акустического оповещения БАО-300 с управлением по радиоканалу стоимостью 989,7 тыс. руб., акустическую систему АС-300 за 298,2 тыс. руб. и по 26 шт. блоков акустического оповещения (БАО-600) с управлением по радиоканалу и акустическую систему АС-600 стоимостью 19,9 млн руб. и 6,8 млн руб. соответственно.

Поставка блоков должна быть завершена в течение трех месяцев с даты заключения контракта. После этого подрядчику предстоит монтаж и пуско-наладка оборудования в срок до 30 июня 2025 года. Система должна быть сопряжена с РАСЦО Краснодарского края.

Алена Воробьева