Суд поручил петербургскому СК принять решение о заведении дела на адвоката Бородина

Мировой судья Приморского райсуда Петербурга вынес постановление о направлении материалов частного обвинения в клевете в отношении адвоката Виталия Бородина в ГСУ СК РФ по городу — ведомству предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация следует из материалов постановления, имеющегося в распоряжении ТАСС.

«Указать о направлении материалов дела руководителю ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном ст. 448 УПК РФ», — сказано в тексте постановления.

Согласно материалам дела, частный обвинитель, бизнесмен Сергей Шевердинов, намерен добиться возбуждения дела за «распространение заведомо ложных сведений», порочащих его честь и достоинство. Как указано в заявлении, господин Бородин якобы публично распространял информацию о задержании бизнесмена по делу о мошенничестве с автомобилями. Кроме того, господин Шевердинов указал, что эти сведения также распространялись посредством мессенджеров. При этом предприниматель судимостей не имеет.

Виталий Бородин является спецсубъектом, вопросы о возбуждении в отношении него уголовных дел рассматриваются в особом порядке. Летом 2024 года ему было выдано адвокатское удостоверение ГУ Минюста РФ по Москве. Кроме того, господин Бородин — руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Ранее «Ъ» писал, что Виталий Бородин высказывался об избиении в военной части двух бойцов СВО, дело расследуется в Туве.

Подробнее — в материале «Раненые солдаты испытали еще и шокер».

Дарья Астанина