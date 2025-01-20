С электрошокером против раненных

Правоохранительные органы начали расследование избиения двух военнослужащих в Туве. В основу уголовного дела легла видеозапись, растиражированная соцсетями. На кадрах видно, как мужчина в форме военной полиции бьет контрактников дубинкой, пропускает через них ток электрошокером и угрожает изнасилованием. Якобы поводом для агрессии стал отказ возвращаться на СВО бойцов, которые восстанавливаются после ранений. Напавший на раненных задержан. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил правительству республики взять на контроль расследование инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военным следователям предстоит разобраться в том, что произошло в в/ч 55115

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Военным следователям предстоит разобраться в том, что произошло в в/ч 55115

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Республике Тыва началось расследование после появления в соцсетях видеозаписи с избиением двух военнослужащих. Инцидент произошел 16 января в 55-й отдельной мотострелковой горной бригаде (в/ч 55115), дислоцированной в Кызыле. С 2024 года она носит почетное наименование «гвардейской». С начала спецоперации на Украине трое военнослужащих бригады стали Героями России.

На записи видно, как солдат в форме военной полиции наносит удары дубинкой по спине, рукам, ногам контрактников, бьет их электрошокером, угрожает изнасилованием. По факту случившегося, следственные органы возбудили уголовное дело. В военном следственном управлении СКР по Центральному военному округу на запрос «Ъ» оперативно не ответили.

По поручению главы Республики Тывы Владислава Ховалыга правительство региона поставило на контроль расследование инцидента. Пост с сообщением о событиях в в/ч №55115, опубликованный в аккаунте правительства Тувы в соцсети «ВКонтакте», собрал десятки комментариев. Их авторы просят руководство региона помочь землякам.

«Неадекват, опозоривший честь нашей бригады и российской армии, который издевался над сослуживцами, задержан и помещен под стражу,— написал 20 января в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы РФ Шолбан Кара-оол, экс-глава Тувы. — К сожалению, «в семье не без урода», так в народе говорят. Армия — это слепок общества. Во все времена борьба с неуставными взаимоотношениями в Вооруженных силах зависела от принципов и духа командиров, от сержанта до самых вышестоящих руководителей, то есть от принципиальности всего военного управления! Я был уверен, что командование Центрального военного округа не оставит без внимания произошедшее». Парламентарий рассчитывает, что военный полицейский «получит наказание по всей строгости». Со своей стороны он пообещал оказать содействие в лечении и реабилитации пострадавших.

В своем Telegram-канале руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что причиной нападения стало недовольство военнослужащих, которые еще не успели выздороветь после ранений, решением командования отправить их обратно в зону СВО.

Константин Воронов, Валерий Лавский