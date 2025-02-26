Палата представителей США с перевесом в два голоса одобрила проект бюджета

Вчера, 25 февраля, поздно вечером Палата представителей Конгресса США 217 голосами против 215 одобрила проект бюджета, который вызвал бурные споры среди депутатов и отчаянное сопротивление Демократической партии США. В ходе голосования к демократам примкнул даже один конгрессмен-республиканец, Томас Мэсси. Впрочем, этого не хватило, чтобы заблокировать проект бюджета, который продвигает администрация Дональда Трампа.

Среди наиболее спорных и масштабных статей бюджета американские политологи и экономисты, в частности, упоминают сокращение налогов для бизнеса и граждан на $4,5 трлн в течение ближайших нескольких лет, сокращение бюджетных расходов на $2 трлн. В то же время предполагается увеличить бюджет на $100 млрд для военных и иммиграционных властей, которые должны ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией в США. Проект бюджета также рекомендует комитету Конгресса по энергетике и торговле изыскать возможности для сокращения федеральных программ на $880 млрд. Многие представители Республиканской партии заявляют, что часть этих сокращений должна распространиться на федеральную программу медицинской помощи и страхования для малоимущих граждан Medicaid.

Теперь проект бюджета отправится на рассмотрение в Сенат США, где большинство также составляют республиканцы (53 места из 100).

Евгений Хвостик