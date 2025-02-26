Администрации Трампа дали два дня на разблокирование международной помощи

Вчера, 25 февраля, Федеральный суд дал правительству США чуть менее двух дней на то, чтобы разблокировать миллиарды долларов, предназначенные для оказания международной помощи. Свое решение суд связал с тем, что администрация не выразила готовности выполнить судебное распоряжение смягчить ограничения на предоставление такой помощи, которое тот же суд издал почти две недели назад. Об этом сообщает агентство AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

20 января президент Дональд Трамп подписал указ о замораживании международной помощи. Вскоре после этого целый ряд благотворительных организаций и американских компаний, работающих за границей, подали в суд на правительство США, заявляя, что замораживание средств привело к остановке даже самых важных программ за рубежом, непосредственно помогавших спасать человеческие жизни. Кроме того, говорили истцы, приостановка финансирования привела к возникновению многомиллионных долгов за уже выполненные работы и вынудила их уволить десятки тысяч человек.

13 февраля суд согласился с некоторыми требованиями истцов, распорядившись, чтобы правительство частично возобновило финансирование — в частности, в том, что касается оплаты уже выполненной работы. Однако, по словам представителей компаний, благотворительных организаций и сотрудников Агентства США по международному развитию, средства так и не начали поступать.