В Новороссийске анонсировали боевые учения по отражению БПЛА 27 февраля

В четверг, 27 февраля, в Новороссийске состоятся боевые учения по отражению атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Военные учения пройдут в период с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта 27 февраля 2025 года. Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Во время боевых учений планируется выполнить практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие. До этого военные учения в Новороссийске проводили 24 февраля.

В ночь на 26 февраля Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 БПЛА над территорией Кубани. Под Анапой обломки беспилотника ВСУ упали на хозяйственную постройку в селе Джигинка. Пожар удалось оперативно локализовать, пламя не перекинулось на стоящий на участке жилой дом. Пострадавших на территории Краснодарского края нет.

Алена Воробьева