Обломки БПЛА повредили хозяйственную постройку под Анапой

В ночь на 26 февраля под Анапой обломки беспилотника ВСУ упали на хозяйственную постройку в селе Джигинка. Об атаке БПЛА на Кубань сообщил в своих соцсетях губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, в нескольких муниципалитетах повреждены три дома – в Джигинке, Туапсе и Темрюкском районе. Звуки работы ПВО и взрывы были слышны в Анапском районе и окрестностях всю ночь. По предварительным данным, пострадавших нет.

После падения обломков БПЛА в селе Джигинка под Анапой рядом с частным домом загорелась хозпостройка. Пожар удалось оперативно локализовать, пламя не перекинулось на стоящий на участке жилой дом.

Губернатор Кубани дал поручение главам каждого из муниципалитетов, пострадавших от атаки БПЛА, помочь жителям в восстановлении имущества.

Как сообщили в Минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 83 БПЛА над территорией Кубани. Всего над Россией в ночь на 26 февраля было сбито 128 беспилотников.

Алена Воробьева