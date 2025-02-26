Игорь Ким стал владельцем дочернего банка Volkswagen в России

Игорь Ким стал владельцем ООО «Фольксваген банк Рус», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ. 45% долей в банке бизнесмен получил напрямую, 55% — через контролируемую им компанию «Экспомобилити». Президент Владимир Путин дал разрешение на продажу российской банковской «дочки» автоконцерна Volkswagen 31 декабря 2024 года.

В сентябре 2023 года Игорю Киму были переданы под операционный контроль активы Volvo в России. В активы входят четыре сервисных центра, площадки по сварке и окраске кабин, а также сборочный автозавод в Калуге, приостановивший работу в конце февраля 2022 года. Минпромторг говорил, что российские активы шведского автоконцерна передали без обратного опциона.

Господин Ким является членом совета директоров и совладельцем Экспобанка, он также владеет несколькими компаниями группы «Астон». В 2024 году Экспобанк закрыл сделку по покупке 100% долей ООО «Эйч-эс-би-си-банк (РР)», российской «дочки» британской банковской группы HSBC. В том же году подконтрольная бизнесмену структура купила две «дочки» Volkswagen в России — ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и ООО «Фольксваген Груп Финанц».

«Фольксваген банк Рус» создали в 2010 году для реализации программ финансирования продаж машин концерна, банк специализировался на выдаче автокредитов. На конец 2024 года его активы оценивались в 24 млрд, капитал — в 23,6 млрд руб.