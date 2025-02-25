Главные новости за 25 февраля. Ростов-на-Дону и область

Донским агропредприятиям выплатили около 300 млн рублей компенсации за гибель урожая. По объемам страхового возмещения область находится на четвертом месте среди регионов РФ.

Единая Россия приостановила членство Константина Рачаловского в партии. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

В Ростове осудили обманувшую шестерых пенсионеров мошенницу. Она похитила у граждан миллион рублей.

В 93 шаурмечных Ростовской области нашли потенциально опасное мясо. Предприниматели не вносили в систему данных о закупаемой продукции.

Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ФК «Ростов». Валерий Карпин предпочел сконцентрироваться на тренировке сборной России.

Олег Чебанов осужден на 14 лет по делу о захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Кроме того, он заплатит штраф в 156 млн руб.

Юрий Слюсарь предложил прокуратуре и ФАС усилить контроль за выполнением госконтрактов. Отдельное внимание глава региона уделил проблеме киберпреступности.

Дело о коррупции в отношении ростовских налоговиков рассмотрит суд. Следователи считают, что фигуранты дали взятку сотруднице вуза.

Роспотребнадзор выявил нарушения в донских магазинах сети «Светофор». Часть товара конфискована.

Релоканта из Ростовской области будут судить за госизмену. Фигурант спонсировал украинского блогера.